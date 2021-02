Provincia imbiancata, ma senza disagi: la neve arriva sulle Colline pisane e a Volterra

La perturbazione transitata nella nottata di sabato 13 febbraio non ha provocato disagi. Accumuli di neve segnalati in Valdicecina, nelle Colline pisane e a Volterra. Una spruzzata di bianco anche sul Monte Serra

L'attesa perturbazione gelida è transitata senza provocare grossi disagi: la provincia di Pisa, nella mattinata di sabato 13 febbraio, si è risvegliata con delle spruzzate di bianco in alcune località, senza però riscontrare accumuli tali da causare problematiche alla viabilità o alle persone. I rovesci nevosi sono stati più intensi nella Valdicecina, dove i centri principali (Volterra, Pomarance, Montecatini, Castelnuovo) sono stati coperti da una leggera coltre bianca.

In questa zona le scuole, per la giornata di oggi, erano state chiuse in via preventiva: non vengono segnalate criticità particolari sulle strade. Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, sulla sua pagina Facebook ha comunicato un aggiornamento: "Dalle prime ore di stamani tutte le strade provinciali e comunali sono percorribili, ma negli spostamenti occorre usare le dovute precauzioni. I nostri mezzi comunali sono tuttora in azione per lo spargimento del sale e per le attività di spiazzamento della neve. Insieme a loro stanno prestando sevizio anche le associazioni di volontariato".

La 'dama bianca' ha visitato anche le cime dei Monti pisani. Il Comune di Calci ha evidenziato il deposito di neve sul Monte Serra, in località Tre Colli e nella parte alta di Montemagno. I fiocchi arrivati invece nel centro di Calci non hanno attecchito a causa della pioggia caduta nella serata di ieri. Qualche disagio in più lo ha creato invece il vento: qualche ramo e un albero caduti sono stati rimossi in località Tiricella. "In questo momento personale e mezzi spalaneve della provincia stanno pulendo e spargendo sale sulla strada provinciale del Monte Serra mentre i mezzi comunali sono al lavoro sulla strada comunale Prato a Calci - Bisantola" sottolinea l'Amministrazione calcesana.

Il Comune di Calci conclude il suo aggiornamento ricordando che l'allerta meteo per il territorio regionale non è ancora termina: "Vi informiamo che l’allerta arancione terminerà alle ore 10 ma vi ricordiamo l’allerta gialla per rischio ghiaccio dalle ore 18 di oggi, sabato 13 febbraio, fino alle ore 23.59 di questa sera e l’attuale allerta in corso per rischio vento che terminerà alle ore 23.59 di questa sera".