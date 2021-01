Befana in bianco: lo spettacolo dei Monti Pisani innevati

Ancora neve sui Monti Pisani. La cornice che fa da sfondo a Pisa si sta progressivamente imbiancando in questa giornata di Epifania. Dal Monte Serra fino alla rocca della Verruca, la 'dama bianca' ha attecchito sulle pendici, rendendo il panorama unico e affascinante. Sono moltissime le foto scattate dai residenti di queste zone e dagli appassionati, per immortalare un fenomeno che nel nostro territorio non è molto frequente.