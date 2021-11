Nico Pasculli è il nuovo presidente del Coordinamento dei Comitati cittadini

Il Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa ha compiuto il sesto anno di vita. Ne fanno parte al momento sette Comitati presenti sul territorio: Residenti del Quartiere di Santa Maria, Mezzogiorno, la Cittadella per la qualità della vita, Il Muretto-Porta a Mare, Quartiere I Passi, Porta Fiorentina e Oratoio/Riglione.

Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo presidente pro tempore del Coordinamento, che viene designato a rotazione per un anno. Si tratta di Nico Pasculli, presidente del Comitato Porta Fiorentina, in sostituzione di Francesco Pozzi presidente di Santa Maria. Il nuovo presidente sarà coadiuvato, nel ruolo di vicepresidente, da Anthony Mancini, presidente di Mezzogiorno.

Il Coordinamento ha individuato tra le priorità di intervento futuro la partecipazione, la movida, la sicurezza, la lotta alla droga e all’alcolismo e il coinvolgimento dei cittadini in iniziative pubbliche. Il Coordinamento sta organizzando a Pisa un convegno nazionale su 'Nuove regole per la movida/Tra diritti, salute, percorsi formativi e sicurezza urbana', con la partecipazione di esperti e il contributo di enti, istituzioni, parlamentari e associazioni.