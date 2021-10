Nicola Ciulli è il nuovo presidente di Cna Nazionale Digitale

Si è svolta ieri, 4 ottobre, a Roma l'assemblea elettiva di Cna Nazionale Digitale che ha eletto presidente, con voto unanime, Nicola Ciulli, co-founder e responsabile Ricerca & Innovazione della pisana Nextworks. Durante l’assemblea è stato eletto anche il nuovo Comitato Direttivo con all'interno una rappresentanza qualificata di imprese e professionisti del settore digitale. Grande soddisfazione per Cna Pisa, presente nella capitale con il suo presidente territoriale Francesco Oppedisano.

Nata nel 2002 da un gruppo di ingegneri del Consorzio Pisa Ricerche e dell'Università di Pisa, Nextworks ha attualmente 50 dipendenti ed è una delle aziende punto di riferimento regionale, nazionale ed europeo in settori quali l’IoT (Internet-of-Things), IIoT (Industrial Internet-of-Things) e reti di telecomunicazioni (5G). L'azienda, con sede a San Piero a Grado, sviluppa e installa sistemi di automazione e controllo in ambito smart building, smart factory, residenziale e nautica di lusso e fornisce servizi di consulenza specialistica nei settori IT e telco.

"Le imprese del digitale stanno iniziando in questi mesi ad affrontare problemi, sfide e opportunità inusitate - ha detto il neo-presidente nazionale Ciulli subito dopo l’elezione - per questo motivo, la mia presidenza sarà ispirata alla condivisione e alla delega: condivisione dei problemi affrontati quotidianamente, delle opportunità intraviste e delle metodologie da attuare per risolvere i primi e cogliere le seconde. Pisa e il suo ecosistema di imprese digitali hanno sicuramente una visuale molto 'panoramica' di questi problemi e opportunità e possono contribuire in modo significativo a questo esercizio di condivisione, analisi e azione".

Grande soddisfazione per Cna Pisa che, come ha sottolineato il presidente Oppedisano "si conferma città incubatrice e punto di riferimento regionale e nazionale del settore digitale. Un punto di partenza per accogliere le prossime sfide future aiutati dalle tante aziende e pmi che in questa città hanno deciso di credere investendo competenze e risorse".