L'asilo nido Petuzzino di Santa Croce sull'Arno prende casa, provvisoriamente, al piano terra di Villa Pacchiani. Oggi, 2 settembre, genitori e bambini hanno potuto conoscere la nuova location dello storico nido durante l'open day organizzato dal Comune. Nel corso dell'estate i locali di Villa Pacchiani, con un investimento di 100mila euro da parte dell'amministrazione comunale, sono stati adeguati e riallestiti per poter accogliere i piccoli in un ambiente sicuro, bello e funzionale, mentre la sede di via Concetto Marchesi verrà ristrutturata per diventare la prima struttura pubblica di Santa Croce sull’Arno completamente a norma sismica.

"Dalla prossima settimana - spiega il sindaco Giulia Deidda - i bimbi del nido Petuzzino verranno accolti a Villa Pacchiani, presidio culturale della nostra città. Nella sua molteplice storia la Villa è stata anche una scuola, la stessa frequentata anche da molti genitori che porteranno qui i figli. Il luogo del nido per alcuni mesi sarà diverso, ma non cambierà il servizio di eccellenza che verrà offerto".

I lavori al Petuzzino, per i quali il Comune ha ottenuto un contributo dai fondi Pnrr di circa 700mila euro, riguarderanno l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la riorganizzazione degli spazi interni, per aumentare la ricettività da 54 a 60 posti, ed esterni con nuove aree per il gioco e l’attività in sicurezza. L'intervento inizierà a giorni e dovrebbe concludersi nella primavera 2024.