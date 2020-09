Covid, niente nido per i figli dei sanitari Aoup: il via libera grazie all'uso delle protezioni

Niente nido per i figli dei sanitari che lavorano nei reparti Covid o a rischio Covid dell'ospedale Cisanello. E' la comunicazione che si sono visti arrivare i genitori a poche ore dall'apertura degli asili prevista per oggi. Come riportano i quotidiani locali ad aver fatto scattare la comunicazione da parte di Palazzo Gambacorti per quanto riguarda i nidi comunali è l'autocertificazione che i genitori devono firmare e con la quale dichiarano di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive, una garanzia che però ovviamente un sanitario che lavora ogni giorno in ospedale non può dare. Da qui il diniego all'ingresso dei piccoli che ha innescato la protesta dei genitori fino alla soluzione: una dichiarazione con la quale i dipendenti Aoup dichiarano di aver avuto contatti con pazienti Covid ma di aver utilizzato le adeguate protezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.