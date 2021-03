No antenna, flash mob al Cep

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

SABATO 6 MARZO ORE 11.00 In via Tiziano Vecellio, angolo Via dell’argine, gli abitanti del CEP domani 6 marzo ore 11 scendono in un flash mob pacifico, di protesta, senza simboli di partito contro la costruzione di un'antenna per le comunicazioni. Gli abitanti sono stanchi di essere considerati cittadini di serie B solo perchè abitanti di un quartiere popolare. Tutte le volt decisioni calate dall'alto senza consultare la gente che, nel nostro quartiere, ci vive.