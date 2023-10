Due momenti di incontro con la cittadinanza per approfondire il tema caldo del progetto della cittadella militare nell'area Cisam sono promossi dal Movimento No Base.

Lunedì 9 ottobre alle 21 presso lo S.A. Newroz è in programma un dibattito sulla relazione tra militarizzazione dei territori e dipendenza energetica dalle fonti fossili, con la partecipazione di attivisti internazionali come Ya'ara Peretz (esperta sulle questioni del gas e della militarizzazione nella regione del Mediterraneo orientale), Josef Boraei (attivista intersezionale per la giustizia climatica a Cipro) e Annabella Da Re (coordinatrice nazionale di Gastivists).



Giovedì 12 ottobre alle 17:30 presso la sala convegni della Stazione Leopolda sarà analizzato il legame tra guerra e crisi climatica con particolare attenzione alle conseguenze sui flussi migratori, con i contributi di Bruno Mazzara (docente di Psicologia sociale alla Sapienza di Roma), Bruna Bianchi (storica delle donne e del pensiero politico contemporaneo dell’Università di Venezia) e Marta Ellena (Euro-Mediterranean Center on Climate Change).

A Pisa l’appuntamento collettivo per l’assemblea plenaria del movimento è per martedì 10 ottobre alle 21 a Palazzo Ricci. "Cittadini e cittadine, collettivi e associazioni sono invitati a partecipare per la costruzione di una grande manifestazione (in programma il 21 ottobre, ndr) per fermare l’escalation bellica a partire dall’annullamento della previsione di una nuova base militare - sottolineano dal Movimento No Base - segnaliamo con entusiasmo l'allargamento della partecipazione attiva anche ad altre città a partire da Pontedera, Lucca e Livorno, ma l’elenco cresce quotidianamente".

"Dopo il farsesco via libera della Comunità del Parco alla collocazione di una nuova base militare all’interno dell’area Cisam con scaricabarile imbarazzanti tra i sindaci e le forze di centrodestra e centrosinistra, assistiamo ad un costante balletto delle dichiarazioni e smentite volte solo a creare confusione, in particolare il presidente del Parco Bani ha dichiarato, dopo aver proposto lui l'area Cisam e aver sottoscritto a Roma l’accordo del 6 settembre, che il progetto in realtà non ci sarebbe e i tempi di realizzazione saranno lunghissimi - affermano dal Movimento No Base - allo stesso modo il Consiglio comunale di Vecchiano ha approvato una mozione contro la nuova base nel Parco solo dopo che lo stesso sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, anche nelle vesti di presidente della Provincia, aveva sottoscritto a Roma le nuovi linee progettuali nella seduta del tavolo svoltasi al Ministero della Difesa e aver disertato la riunione della Comunità del Parco in occasione della espressione di parere. Siamo ad un gioco delle parti insopportabile in cui ai media si dicono alcune cose, mentre nei luoghi decisionali preposti si dà il via libera alla base senza se e senza ma e si sostiene la linea del Governo del presunto 'interesse nazionale', disconoscendo gli interessi e le richieste delle comunità locali che dovrebbero rappresentare".

"Basi militari, industrie di armi, non sono le nostre necessità, anzi queste grandi opere impattano negativamente sulla quotidianità delle persone che si vedono sottrarre la possibilità di fruire di grandi porzioni di territorio e vedono utilizzare le risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare le emergenze sociali del paese - proseguono i No Base - l’area ex-Cisam, in particolare, è in un’area interna del Parco quasi totalmente boscata e inserita in un contesto di grande pregio ambientale che deve essere protetto e tutelato. Invece di essere regalata alla militarizzazione, dovrebbe essere rinaturalizzata. Lo smaltimento delle scorie depositate, ci teniamo a ribadirlo, non è una compensazione, ma un atto dovuto e già finanziato a prescindere da qualsiasi progettualità militare".