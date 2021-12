'No Draghi Day': manifestazione di protesta in piazza XX Settembre

Una manifestazione coordinata e organizzata dai sindacati di base per rispondere all'appello lanciato a livello nazionale con un obiettivo: dire 'No' al Governo Draghi. E' questo il tema della manifestazione che sabato 4 dicembre, dalle ore 15, si svilupperà in piazza XX Settembre a Pisa. La protesta è guidata da Cobas, Unione Sindacale di Base e Sindacato Generale di Base.

"Fin dalla nascita ha avuto una sola linea politica: l’aumento delle disuguaglianze, con l’attacco ai lavoratori e ai settori sociali più deboli del Paese e la difesa a spada tratta delle grandi imprese e delle rendite finanziarie" si legge nel comunicato firmato dai tre sindacati. "Una linea confermata dalla Legge di Bilancio che, così come il PNRR - spiegano Cobas, Usb e Sgb - concentra le risorse sulle grandi imprese ignorando l’urgenza di una redistribuzione del reddito che riduca le disuguaglianze".

Questi gli obiettivi che rivendicano i sindacati: "No ai licenziamenti e alle privatizzazioni, lotta per il salario e il reddito garantito, cancellazione della Legge Fornero, contrasto al carovita e ai diktat dell’Unione Europea, rinnovi contrattuali e lotta alla precarietà per la piena occupazione, forti investimenti per scuola, sanità, trasporti, previdenza pubblica e casa, contro le spese militari e le missioni all’estero, a favore di una necessaria spesa sociale, un fisco equo che aggredisca le rendite e riduca le disuguaglianze sociali".