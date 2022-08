Dall'Europa un milione e 700mila euro per una ricerca sulla turbolenza dei fluidi della Normale

Il professor Franco Flandoli, ordinario di Probabilità e statistica matematica alla Scuola Normale Superiore, si è aggiudicato un finanziamento europeo di oltre un milione e 700mila euro (1.785.875) per un progetto di ricerca sullo studio dei moti dei fluidi, che sarà svolto interamente presso la Normale di Pisa, istituzione ospitante, e per il quale si propone di reclutare un team di ricerca con 8 post-doc. Il progetto 'Noise in Fluids' ha una durata di 5 anni e prenderà il via ufficialmente dal gennaio 2023.

'Noise in Fluids', vincitore dell’ultima tornata di bandi Erc Advanced Grant, tra i massimi premi alla ricerca di frontiera assegnati dalla comunità europea, si propone di studiare vari aspetti legati alla turbolenza dei corpi fluidi, liquidi e gassosi, per risultati che potrebbero essere applicati a un ampio spettro di fenomeni come quelli atmosferici. Innanzitutto, esaminare accuratamente quali modelli di calcolo delle probabilità in fluidodinamica descrivono più realisticamente alcune caratteristiche dei fluidi, per esempio quelli dei cosiddetti strati limite (le porzioni di fluido a contatto e nelle immediate vicinanze di una superficie solida), e quando vi è una presenza di ostacoli; poi trarre varie conseguenze da questa modellizzazione stocastica.

"Un filo conduttore - spiega il professor Flandoli - è capire come la turbolenza dei moti del fluido a piccola scala (si pensi ad una miriade di piccoli vortici) influenzi i moti a larga scala, quelli che hanno il maggior impatto anche pratico e tecnologico. Con i moderni metodi di analisi stocastica possiamo studiare più rigorosamente questi fenomeni ed esaminare anche questioni prettamente teoriche ad essi collegate".