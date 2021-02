Concorso fotografico 'Scatti nella tradizione': nominata la commissione giudicatrice

Nominata la commissione di esperti chiamata a valutare gli scatti del contest fotografico 'Scatti nella tradizione' che il Comune di Pisa ha lanciato tramite i propri canali social (Facebook, Instagram, Twitter) in occasione del Capodanno pisano 2021 per coinvolgere appassionati di fotografia, principianti o professionisti, pisani di nascita o di adozione, nella valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine. A comporre la commissione saranno il celebre fotoreporter Massimo Sestini, Fabio Muzzi (fotografo de Il Tirreno), e Vincenzo Penné (fotografo freelance dello studio Fucina Fotografica in via San Francesco, a Pisa).

Intanto sono diversi i concorrenti che hanno già inviato le proprie fotografie. Per partecipare c’è tempo fino a sabato 27 febbraio. E' sufficiente inviare fino a un massimo di 10 fotografie che descrivano a pieno gli eventi che caratterizzano la storia e l’identità di Pisa: Capodanno pisano, Luminara, Gioco del Ponte, Regata delle Repubbliche marinare, Palio di San Ranieri. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e una breve didascalia. Per partecipare è sufficiente inviare le foto, in risoluzione idonea, a ufficiostampa@comune.pisa.it.

La commissione di esperti selezionerà le 25 fotografie che insieme concorreranno a cogliere lo spirito della città. I migliori 25 scatti saranno sottoposti al giudizio degli utenti sui canali social che decreteranno quello migliore. Le fotografie selezionate dalla commissione formeranno un archivio fotografico delle tradizioni storiche pisane, pubblicato nel sito ufficiale del Comune; le migliori 25 saranno esposte nell’atrio di Palazzo Gambacorti nel periodo del Capodanno pisano 2021.

Il bando e il regolamento del concorso sono consultabili al link: https://www.comune.pisa.it/it/ dettaglio-bando/30499/ CONCORSO-FOTOGRAFICO-SCATTI- NELLA-TRADIZIONE-I-EDIZIONE- 2021-.html.