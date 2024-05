Novità per il Siulp Pisa: il nuovo segretario è Valerio La Mela

Mercoledì 15 maggio il Siulp Pisa, dopo le dimissioni legate a motivi personali di Rocco Brienza, ha svolto presso la Stazione Leopolda la riunione del Direttivo Provinciale. Nonostante il breve periodo da segretario, per Rocco Brienza ci sono state tante testimonianze di stima e fiducia a seguito della sua accorata e puntigliosa relazione che ha ripercorso un periodo breve ma 'intenso' di attività sindacale.

Il Direttivo Provinciale ha deliberato la nomina di Valerio La Mela, Vice ispettore della Polizia di Stato, quale nuovo Segretario Generale Provinciale del sindacato, dopo un periodo di reggenza che durava già da un paio di mesi. Il nuovo segretario avrà la collaborazione della Segreteria composta da Lara Biagini, Marina Carrara, Roberta Falaschi, Rocco Brienza, Fabio Magnozzi, Mario Mezzena e Paolo Zanchini, il Direttivo Provinciale è stato confermato in blocco.

Al termine dei lavori il Segretario generale regionale del Siulp, Francesco Reale, ha ringraziato il Segretario uscente per il lavoro svolto e la disponibilità ribadita nel restare parte attiva della Segreteria ed ha rivolto gli auguri di un buon lavoro al nuovo Segretario provinciale e a tutto il gruppo del Siulp Pisa.

Il Segretario La Mela, dopo aver ringraziato il Segretario uscente e l’assemblea, ha sottolineato l’importanza ed il valore del gruppo che costituisce il Siulp Pisa, ribadendo la chiara volontà di tutta la segreteria di mantenere un profilo di continuità con l’opera svolta finora, ricordando come il lavoro svolto da Vito Giangreco prima e da Rocco Brienza poi, ha consentito di creare un gruppo coeso capace di compattarsi nei momenti più difficili, come quelli vissuti nei mesi precedenti. Il nuovo Segretario poi ha anticipato che presto incontrerà le massime autorità della città (prefetto, questore e sindaco) ai quali nel rispetto delle prerogative assegnate dalla legge non farà mancare il contributo dell'organizzazione sindacale.