Sicurezza: il sindaco Conti nomina il deputato Ziello come proprio consigliere

Il deputato Edoardo Ziello sarà consigliere del sindaco di Pisa, Michele Conti in tema di sicurezza. Una 'nomina' che verrà formalizzata nei prossimi giorni insieme a quella di Stefano Bottai, che sarà consigliere del primo cittadino sulle tematiche di Navicelli, Darsena e nautica, e un terzo 'consulente' in tema di rifiuti. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, Michele Conti.

"Si tratta di incarichi gratuiti - spiega il primo cittadino - che ancora non sono stati formalizzati da un punto di vista tecnico. Stefano Bottai ci darà una mano in un asset importante della città. Molte aziende sono già arrivate sul canale dei Navicelli, molte altre stanno arrivando. L'obiettivo è quello di rendere attrattiva quest'area e richiamare altri investitori". Il secondo incarico riguarda Edoardo Ziello, che sarà consigliere del sindaco in materia di sicurezza. "Ziello ha sempre collaborato con me su questo tema - afferma Conti - e insieme abbiamo fatto della sicurezza uno dei nostri cavalli di battaglia. Vogliamo mantenere fede a ciò che abbiamo promesso, visto che i risultati non sono quelli attesi, e cerchiamo di andare a risolvere le problematiche che indubbiamente affliggono ancora la città, sebbene meno di prima. Ziello ci darà una mano grazie anche ai rapporti che ha a Roma e alle conoscenze che ha all'interno del Viminale".

Il terzo consigliere si occuperà invece di rifiuti. "Con l'assessore Bedini ci siamo resi conto che c'è una grande partita da giocare che è quella di Reti-ambiente, sulla quale dobbiamo fare attenzione perchè si prenderanno decisioni che andranno ad incardinare il sistema dei rifiuti della Regione Toscana nei prossimi 20 anni. Per questo abbiamo deciso di individuare una persona per seguire direttamente la questione. Ancora non abbiamo deciso chi ricoprirà questo ruolo".

Scelte che non piacciono alle opposizioni. In particolare al Pd e Diritti in Comune. A parlare di "commissariamento della Giunta" è il capogruppo Dem, Matteo Trapani. Sulla stessa linea il consigliere comunale di Diritti in Comune, Francesco Auletta: "Non si era mai visto un sindaco autocommissariare se stesso e soprattutto i suoi assessori, nominando a raffica (gli atti di nomina ad oggi però non esistono) consulenti visto che la sua Giunta fa acqua da tutte le parti. Un anno fa Conti procedeva a Ferragosto a dimissionare gli assessori Buscemi e Cardia, con tutte le polemiche da parte di questa ultima per la defenestrazione. Ora nuovamente in piena estate Conti introduce all'interno del Comune figure fuori da ogni controllo consiliare che nei fatti sostituiscono gli assessori in carica creando volutamente una situazione molto opaca all'interno della macchina comunale".

Sulla vicenda interviene anche l'ex sindaco, Marco Filippeschi: "Il 'consigliere' - scrive Filippeschi in una nota - è una figura inesistente nell’ordinamento. Il fatto che molti assessori, che hanno scelto il part-time per sommare reddito personale e indennità, si vedano poco in comune fa sorgere una domanda: è giusto che il Comune integri il reddito di persone che non garantiscono lo svolgimento del mandato ricevuto, per presenza e risultati? Nel caso del commissariamento toccato a Ziello siamo all’assurdo: un parlamentare ha già il suo compito istituzionale, distinto da quello degli amministratori comunali. Lo svolga. Faccia il suo dovere, senza vivere di propaganda. Perché della propaganda leghista si vedono i risultati: anche sulla sicurezza, peggio di prima".

Per il Sindaco Michele Conti non si tratta però "di alcuna bocciatura o commissariamento degli assessori, ma di un aiuto alla risoluzione dei problemi. Mi risulta che a Firenze - afferma Conti - i consiglieri di Nardella siano più di una decina. Quando lo fanno loro allora va bene?"