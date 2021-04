Nominato il nuovo direttivo dell'Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 22 aprile scorso, a margine del convegno organizzato dalla stessa Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa sulle opportunità offerte ai giovani professionisti dalla riforma degli enti del terzo settore, si è tenuta l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo del consiglio direttivo dell'associazione per il triennio 2021 - 2023. All’esito della votazione, l’assemblea ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, i cui membri sono:

Presidente - Dott. Baicchi Francesco

Vice Presidente - Dott. Oliveri Alessandro

Segretario - Dott. Rossi Nicola

Coordinatore commissione studi - Dott.ssa Bonechi Erika

Tesoriere - Dott.ssa Baggiani Veronica

Consigliere - Dott.ssa Barachini Silvia

Consigliere - Dott.ssa Canovetti Laura

Consigliere - Dott. Dell’Unto Massimiliano

Consigliere - Dott.ssa Giachetti Giulia

Consigliere - Dott. Morelli Simone

Consigliere - Dott.ssa Pozzolini Letizia



Con l'occasione è stato anche nominato il nuovo consiglio dei Probiviri:

Presidente - Dott.ssa Bertelli Irene

Dott.ssa Dell'Antico Paola

Dott. Dell’Innocenti Matteo



L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è un'associazione alla quale possono aderire i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti al relativo albo, ed i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa. Lo scopo dell’associazione è quello di consolidare i legami tra i Giovani professionisti che la compongono, di individuare i problemi della categoria, di facilitare l’avvio della professione e di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Il profondo spirito associativo che contraddistingue l’attività dell’associazione ha consentito nel tempo di promuovere e diffondere tra i propri associati valori quali la lealtà, l’etica professionale, la trasparenza e la solidarietà; il tutto nell’ambito della crescita professionale e culturale degli iscritti. I neonominati membri del Consiglio Direttivo intendono ringraziare tutti gli associati per la fiducia accordata e salutano con doverosa riconoscenza tutti i membri uscenti per l’opera svolta e per l’impegno profuso nel triennio appena concluso.