Base militare Coltano, La Città Ecologica: "Non è una battaglia contro i militari ma contro il consumo di suolo"

In merito alla “cittadina” dei Carabinieri a Coltano avevamo auspicato che tutta la città, Sindaco e Consiglio Comunale in testa, si mobilitasse per dire al governo che quella scelta è improponibile per Pisa. Il nostro auspicio è stato nel complesso accolto, a parte il partito del “cemento e moschetto”. Sono venute avanti però proposte quasi altrettanto sbagliate, come quella di Ylenia Zambito, di realizzare quella “cittadina” poco più in là, a Ospedaletto. Fortunatamente tale proposta è stata contestata dal circolo locale del suo stesso partito. Proposte più interessanti sono venute avanti, come quella di non concentrare le varie strutture dei carabinieri in una stessa nuova “cittadina” ma dividerle tra la sola area dell’ex centro radio a Coltano e la Caserma Gamerra o anche l’Artale, superando l’errore spesso commesso dalle forze armate di voler "valorizzare" le caserme dismesse, favorendo con esse la speculazione edilizia, e poi, quando serve una caserma, realizzarla ex novo. Tutto sta nel mettersi d'accordo che non deve essere consumato nuovo suolo e che quindi, per esempio, le proposte di estensione dell'area occupata oggi dalla Gamerra sono nettamente inaccettabili. Chi ha a cuore l'ambiente e il pianeta non può che contrastare l'ulteriore consumo di suolo naturale. Si può consumare suolo solo in cambio di una rinaturalizzazione di suolo consumato di pari superficie. Inoltre non è il momento di recriminare su chi sapeva e su di chi è il ministro della difesa. Ci sarà il momento delle recriminazioni e della discussione sulle responsabilità. La Città ecologica auspica ancora che si mettano da parte le divisioni tra contrarietà o esaltazione dell’intervento basate sulla sua natura “militare” e che unitariamente tutta la città, Sindaco e Consiglio comunale in testa, faccia sentire al Governo la propria voce contro questo intervento che, per le sue dimensioni, tutti dovrebbero ragionevolmente ritenere improponibile per Pisa.



Associazione ambientalista La Città Ecologica APS