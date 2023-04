Vìola più volte l'allontanamento dalla casa familiare: arrestato

Un arresto e due denunciati è l'esito di un servizio di controllo del territorio svolto a livello provinciale da parte dei Carabinieri di Pisa.

Per quanto riguarda la persona finita in manette, si tratta dell'esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, con quella della custodia cautelare in carcere. Nello specifico, la persona è risultata destinataria del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria pisana a seguito di reiterate violazioni della misura di allontanamento dalla casa familiare.

Sempre i militari della Compagnia di Pisa, in un diverso contesto, hanno denunciato in stato di libertà una persona, per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune capoluogo. Il soggetto è stato sorpreso ad un controllo nella zona circostante la Stazione Ferroviaria.

Infine i Carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. Al riguardo, i militari hanno sottoposto a controllo, avvalendosi dell’etilometro, la persona alla guida di un'autovettura, riscontrando un tasso alcolemico pari a 2,73 g/l, ben oltre il limite consentito. Nei suoi confronti è scattato, oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida.