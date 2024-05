Le femministe di 'Non una di meno' di Pisa sono tornate in piazza, ieri pomeriggio 25 marzo. Motivo dell'azione in centro storico, sull'asse Piazza Cavalieri-Piazza Vittorio Emanuele II, la questione delle "associazioni pro life nei consultori", polemica scoppiata nell'aprile scorso circa un emendamento al Pnrr. Il gruppo anche nel mese scorso aveva promosso la mobilitazione.

"In risposta al recente emendamento del governo che permette alle associazioni anti-abortiste di entrare nei consultori pubblici - scrivono in una nota le attiviste - dopo un corteo cittadino, centinaia di persone si sono ritrovate davanti alla chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri per rivendicare l'autonomia nelle proprie scelte di vita e di salute, dentro ospedali e consultori pubblici. Se è vero che la regione Toscana ha prontamente risposto al governo dicendo che non permetterà alle associazioni anti-abortiste di entrare negli spazi consultoriali, allo stesso tempo non ha mai applicato fino in fondo le nuove linee di indirizzo per l'uso della RU486: proprio nei consultori, secondo il Ministero della salute, si dovrebbe poter abortire anche in consultorio, grazie l'avvio delle procedure 'at home' dell'aborto farmacologico".

Non Una di Meno, con questa azione, "rivendica a gran voce il diritto all'aborto, alla contraccezione e alla maternità per tuttə. Perché se i consultori diventeranno spazi ostili, non soltanto il diritto all'aborto sarà intaccato, ma il diritto alla salute nella sua interezza. I consultori sono nostri e sui nostri corpi decidiamo noi".