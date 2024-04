San Giuliano Terme, non ha il biglietto e non vuole scendere dall'autobus: arrivano i Carabinieri

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà una persona per interruzione di pubblico servizio. Nello specifico i militari della Stazione di San Giuliano Terme, nel comprensorio di competenza, sono intervenuti su un autobus della linea extraurbana, su richiesta del conducente, perché un soggetto, sprovvisto del titolo di viaggio, si è rifiutato di scendere dal mezzo. Non contento ha poi danneggiato gli allestimenti del pullman. L’intervento dei militari ha consentito il ripristino della linea pubblica e l’identificazione dell’uomo, deferito all’Autorità Giudiziaria.