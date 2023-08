Il Comune di Pisa organizza la 'Notte Bianca dello Sport': adesioni aperte

Il Comune di Pisa aderisce a '#BEACTIVE - Settimana Europea dello Sport'. L’iniziativa, lanciata dall’Unione Europea, si svolge ogni anno dal 23 al 30 settembre attraverso una serie di eventi realizzati su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi, e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. Per l’occasione l’Amministrazione Comunale organizzerà la 'Notte Bianca dello Sport', in programma sabato 23 settembre.

"Lo scopo della serata - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - è quello di celebrare il movimento sportivo cittadino e di promuovere le attività di tutti quei soggetti impegnati a vario titolo nella diffusione della pratica sportiva a Pisa. In quest’ottica, venerdì 1 settembre alle ore 17, si svolgerà in Sala Regia a Palazzo Gambacorti una riunione tecnica per destinare a queste realtà gli spazi necessari a promuovere la propria attività. Invitiamo tutte le associazioni e le società sportive a partecipare all’iniziativa mettendosi in contatto con il Comune".

Per partecipare all’iniziativa, ma anche per avere informazioni e chiarimenti in merito, è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Pisa scrivendo a s.baldelli@comune.pisa.it o telefonando al numero 366 934 6182.