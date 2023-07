Notte Blu a Tirrenia: le modifiche al traffico

Venerdì 21 e sabato 22 luglio si svolgerà l’undicesima edizione della Notte Blu che animerà le strade e le piazze di Tirrenia con spettacoli di musica, danze, mercati e artigianato. Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

- Dalle ore 14 del giorno 21/07/2023 fino alle ore 2 del 22/07/2023:

Piazza Belvedere, lato mare: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e viale del Tirreno (Punto Turistico).

- Dalle ore 16 del giorno 21/07/2023 fino alle ore 2 del 22/07/2023:

Piazza Belvedere lato est, via dei Fiori e piazza dei Fiori: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tuti i veicoli, eccetto quelli interessati agli eventi e al mercato.

Via degli Oleandri, nel tratto compreso tra via Pisorno e via dei Fiori: divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti titolari di passo carrabile e le attività ricettive titolari di passo carrabile, procedendo a bassa velocità (passo d’uomo), e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; istituzione del doppio senso di circolazione, in modalità di senso unico alternato a vista per i soli residenti titolari di passo carrabile, e le attività ricettive; integrazione del segnale di accesso vietato con 'Eccetto i titolari di passo carrabile'.

Via degli Ontani, nel tratto compreso tra via dei Fiori e via delle Rose: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Viale del Tirreno lato est, tratto di carreggiata compresa tra via San Guido e via Pisorno: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli. Si consente ai veicoli già in sosta di transitare su viale del Tirreno fino a via dei Glicini, e di percorrere la corsia di marcia per Livorno.

Viale del Tirreno, lato ovest nel tratto compreso tra il Bagno Mary e il Bagno Roma: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; si consente solo ai veicoli in sosta al parcheggio Continental di transitare su viale del Tirreno per immettersi sulla rotatoria di va Pisorno; sospensione della pista ciclabile ivi presente.

Viale del Tirreno, intersezione con via San Guido: obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Livorno.

Viale del Tirreno, nel tratto compreso tra via Pisorno e il Bagno Roma, direttrice di marcia Marina di Pisa per Calambrone: istituzione del divieto di transito veicolare su viale del Tirreno, nel tratto compreso tra via Pisorno e il Bagno Roma; si consente ai veicoli in sosta al parcheggio gestito da Pisamo, posto dopo la rotatoria con via Pisorno, di svoltare su viale del Tirreno solo a sinistra per la direttrice Tirrenia-Marina di Pisa, invertendo il senso di marcia della corsia; istituzione di obbligo di svolta a sinistra per via Pisorno, direttrice Marina di Pisa per Livorno.

Via dei Glicini, intersezione con viale del Tirreno: divieto di immissione su viale del Tirreno, istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, procedendo a passo d’uomo; istituzione di obbligo di svola a destra su via degli Ontani; apposizione su viale del Tirreno, incrocio con via dei Glicini di 'Strada chiusa con transenne'.

Via delle Rose, intersezione con viale del Tirreno: divieto di circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; l’ordinanza n. 475 del 06/03/2023 è da ritenersi disapplicata per il giorno 21-22/07/2023.

Piazza Belvedere, lato ovest e via Belvedere, ambo i lati: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli; istituzione di apposita corsia delimitata con transenne e/o coni per consentire l’uscita dei veicoli dal Bagno Imperiale fino al vialetto del Bagno Roma sito in via Belvedere.