Notte Blu di Tirrenia: grande successo per l'11ª edizione

Non ha tradito le aspettative l'edizione numero 11 della Notte Blu di Tirrenia, l'appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. Tantissima gente tra Piazza Belvedere, via dei Fiori e Ciclilandia per godere una serata con tanta musica, divertimento e occasioni di shopping.

"La Notte Blu è la perla della nostra estate - afferma entusiasta il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni - è stato davvero un immenso piacere vedere così tante gente per le strade, nei locali e nei negozi, cerchiamo ogni anno di organizzare e migliorare ulteriormente questa festa dedicata a un pubblico di ogni età".

"E' stata una bellissima serata, è una grande emozione vedere eventi attrattivi come la Notte Blu di Tirrenia, una delle prime iniziative nata 13 anni fa grazie ai commercianti di Tirrenia e che oggi è un fiore all'occhiello tra le tantissime che organizziamo sull'intero territorio, quest'anno arricchita da nuove esibizioni musicali e dall'area mercatale", il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità il via con l'esibizione itinerante per le strade di Tirrenia della street band La Montesina, con il pubblico ad assistere alla coinvolgente marcia musicale del complesso folk. Un crescendo di emozioni culminato in piazza Belvedere, con tantissime persone a ballare sulle note del dj set di Radio Mitology e scatenarsi al ritmo i più grandi successi musicali degli anni '70 e '80. Non è mancato il divertimento per i più piccoli, alle prese con bolle giganti, palloncini e starlight luminosi

La Notte Blu è stata realizzata grazie al contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Atefi Lavanderia Industriale, Eschini Auto, Bertolini Assicurazioni, Ferrante Costruzioni, Intergomma 4, Lattanzi Group, L'Incanto di Boccadarno, Recapiti Ferrari, Toni Luigi, Bagno Maddalena e inserito nel cartellone di iniziative di 'Marenia - Non solo mare 2023'.