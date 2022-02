San Giuliano Terme: tante novità nel 2022 per la biblioteca 'Uliano Martini'

Discusse e approvate dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme le attività che la biblioteca 'Uliano Martini' ha in programma nel 2022. La novità principale è rappresentata dall'estensione dell'orario di apertura: ai giorni classici si aggiungeranno dal 2 marzo il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. In più, sono stati organizzati tre incontri in tre sabati di marzo con letture per bambini dai 6 ai 9 anni.

A fare il punto della situazione il vicesindaco con delega alla Cultura, Lucia Scatena. "La programmazione delle attività del 2022 della biblioteca comunale - afferma - è stata l'occasione anche per ricordare quanto fatto da inizio mandato. Da settembre 2019 abbiamo messo in campo una serie di azioni per rilanciare la biblioteca, su tutti penso ai nuovi spazi ricavati per gli utenti, all'Archivio della Memoria (fulcro del Progetto Memoria), alla sala studio, ai nuovi arredi per la sala dei ragazzi, vale a dire lo spazio lettura 'Peppino Impastato', senza scordare i numerosi nuovi acquisti di libri effettuati anche con fondi ministeriali. Nel tempo più duro della pandemia, la biblioteca comunale ha saputo adattarsi e rilanciare la propria azione divulgativa, aumentando il numero di iscritti e utilizzando i canali web e social per arrivare a tutti senza mai interrompere il proprio servizio. Un bel risultato che è stato adeguatamente celebrato il 2 marzo 2021, quando, in piena fase di restrizioni anti Covid, abbiamo organizzato una 'festa' online per i venticinque anni dall'intitolazione della biblioteca al partigiano e pittore Uliano Martini, invitando i protagonisti di questi ultimi cinque lustri. Colgo l'occasione per ringraziare lo staff della biblioteca per il gran lavoro quotidiano a servizio della crescita culturale della nostra comunità. E le nuove aperture del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina inizieranno proprio il 2 marzo, prevedendo, per festeggiare, anche letture per i più piccoli tutti i mercoledì di marzo nell'àmbito del progetto Nati per Leggere. Infine, segnalo tre incontri organizzati in tre sabati di marzo, 5, 12 e 26, alle 10.30: negli spazi della biblioteca avranno luogo letture per bambini dai 6 ai 9 anni organizzate in collaborazione con le associazioni LaAV di Pisa, Il Gabbiano e Il sorriso di Maria Neve. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione saranno a disposizione sui social della biblioteca e del Comune".

"Nel 2022 - continua il vicesindaco - abbiamo intenzione di proseguire su questa strada. Anzitutto, come detto, prevediamo di estendere l'orario di apertura del civico 40 di via Niccolini aggiungendo il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Poi, in accordo con Unicoop Firenze, intendiamo aprire un punto prestito decentrato nel negozio di Metato, che già ospita uno spazio biblioteca e può contribuire a estendere il servizio pubblico di prestito dei libri. Infine, una bella novità sarà rappresentata dalla newsletter a cura dello staff della biblioteca. Questa newsletter periodica si integrerà con la comunicazione già attiva per le iniziative culturali nel territorio comunale durante l'anno e sarà utile per far conoscere ulteriormente i servizi della biblioteca, le novità a essa dedicate, i nuovi arrivi e gli eventi, in collaborazione con la Rete Bibliolandia e l'Archivio Storico".

"La biblioteca comunale 'Uliano Martini' ha una grande tradizione - conclude il sindaco Sergio Di Maio - il nostro compito è garantire continuità al servizio aumentando sempre più la qualità e in questi anni possiamo dire di esserci riusciti. Ringrazio tutti coloro che si dedicano a questo scopo ogni giorno e che anche nei mesi più duri della pandemia hanno dato continuità a un servizio molto importante".