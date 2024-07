Un bagnante totalmente nudo sulla spiaggia del litorale pisano, gremita di famiglie con bambini. L'episodio è avvenuto nel fine settimana appena trascorso. La presenza dell'uomo è stata segnalata al 112. Sul posto sono così intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pisa che hanno identificato il soggetto e lo hanno denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.