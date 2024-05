L'Aoup in cifre: sul portale i numeri dell'ospedale pisano

Da qualche giorno è online sul portale dell’Aoup www.ospedalepisa.it, nella banda blu del menu in alto, la voce 'Azienda in cifre' da cui è possibile visualizzare i dati di attività del trimestre gennaio/marzo 2024. Sono disponibili i numeri riguardanti gli interventi chirurgici in regime di ricovero (8833), i trapianti (95), gli accessi al Pronto soccorso (22.200), le prestazioni ambulatoriali (2.135.534), i parti (364) e i ricoveri totali (11.445). I dati vengono aggiornati dall’Unità operativa Controllo di gestione ogni tre mesi e, al momento, i numeri visibili sono relativi al primo trimestre dell’anno.

Non si tratta quindi di una fotografia in tempo reale delle attività aziendali dal momento che l’ospedale funziona h24 con numeri che crescono molto velocemente ma si tratta comunque di una finestra utile a caratterizzare l’Azienda in termini di volumi di attività e a monitorarne l’andamento sul medio e lungo periodo e può essere di supporto ai professionisti per le loro esigenze di raccolta e comunicazione dati di attività all’interno e all’esterno.

Nella stessa pagina, in fondo, è possibile anche visualizzare la valutazione complessiva dell'assistenza ricevuta espressa dai pazienti durante il loro ricovero in ospedale (PREMs). In questo caso è visibile tutta l'annualità 2023 e il giudizio espresso dai pazienti - su una griglia di gradimento che va da ottimo a buono, sufficiente, scarso e pessimo, sull’assistenza ricevuta in reparto in Aoup - è stato ottimo nel 70% dei casi.

A questo link la pagina segnalata: Azienda in cifre (ao-pisa.toscana.it)