Covid, tre numeri di telefono per prenotare il vaccino

Un aiuto in più per chi non può effettuare la prenotazione attraverso il portale on line della Regione

Tre numeri di telefono per prenotare il proprio vaccino contro il Covid-19. A partire da oggi, venerdì 4 giugno, infatti la prenotazione del vaccino, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile (vale a dire l'800117744).

Questi i numeri che potranno essere contattati dalle persone che non possono prenotare in autonomia:

- Asl Nord-ovest: 0585-498008

- Asl Centro: 055-545454 tasto 2

- Asl Sud-est: 800-432525

Intanto oggi pomeriggio alle ore 17 apriranno le agende di prenotazione per un'altra tranche degli over 30 ovvero i nati nel 1988-1989. Domani invece, sabato 5 giugno, toccherà ai nati nel 1990-1991.

Da lunedì 7 giugno il portale per le prenotazioni sarà aperto per gli over 16 secondo il seguente calendario:

- 7 giugno: 1992-1993

- 8 giugno: 1994-1995

- 9 giugno: 1996-1997

- 10 giugno: 1998-1999

- 11 giugno: 2000-2001-2002

- 12 giugno: 2003-2004-2005

Restano poi attive le prenotazioni per chi si sposa, i maturandi e l'opzione 'last minute'.