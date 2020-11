Urp Comune di Pisa, passaggio a nuovo gestore: servizio temporaneamente sospeso

Il Numero Verde 800 981212 del Comune di Pisa è temporaneamente sospeso per permettere il passaggio al nuovo gestore. In questa fase è possibile contattare per informazioni e appuntamenti il servizio di contact center del Comune chiamando il numero 050 8061514.

Il Comune di Pisa, infatti, nei giorni scorsi ha affidato la gestione del Numero Verde in seguito a una gara pubblica che ha visto aggiudicataria del servizio la Secretel Digital Comunication di Milano. La finalità del servizio è garantire a cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici e privati, un efficace punto di contatto con l’Ente, secondo i principi di gratuità e imparzialità. Tuttavia, il passaggio dal vecchio al nuovo gestore comporterà, per motivi tecnici, la momentanea interruzione del Numero Verde che riprenderà dopo il passaggio tra vecchio e nuovo gestore, indicativamente entro la seconda metà di novembre.

Per ragioni di tutela della salute, dal 26 ottobre scorso, e fino a diversa comunicazione, l’accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico in piazza XX settembre è consentito solo con appuntamento telefonico al numero 050 910320. Per ogni altra richiesta i cittadini potranno contattare l’URP ai seguenti numeri: 050 8061514 e 050 910237 oppure tramite mail a urp@comune.pisa.it.