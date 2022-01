Nuove aperture: galletti, specialità alla brace e birre artigianali da 'AlliGalli'

Nuovo ristorante apre i battenti a Pisa. Si chiama 'AlliGalli' la scommessa dei giovani imprenditori Marco Fanucci e Giulio Niccolai, che festeggiano l'apertura del locale in via Luigi Bianchi 36, in zona stadio, con una cerimonia di inaugurazione. Presenti il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, l'assessore al commercio del comune di Pisa Paolo Pesciatini, i presidenti Fipe e Centro Storico di Confcommercio Alessandro Trolese e Massimo Rutinelli, insieme al presidente degli ottici Mattia Bellagamba.

Il locale è una novità nel panorama della ristorazione pisana, dove il piatto forte, come suggerisce il nome, sarà proprio il galletto, insieme a rostinciana, salsicce e tante specialità alla brace, oltre a panini, stuzzichini, verdure alla griglia e birre artigianali. Si congratula con i gestori il direttore Pieragnoli: "In un momento così difficile e complicato come quello attuale, apprezziamo il coraggio e la determinazione di questi giovani imprenditori, che hanno già trovato e continueranno a trovare in Confcommercio tutto il supporto e la disponibilità per raggiungere i loro obiettivi".

Parole di incoraggiamento anche da parte dell'assessore Pesciatini: "L'inaugurazione di una nuova attività, a due passi dalla Torre di Pisa è un fatto importante e che ci riempie di soddisfazione, tanto più per un locale che mette in evidenza prodotti tipici e birra di altissima qualità".

"Veniamo da esperienze diverse nel mondo della ristorazione, ma cercavamo un'occasione per aprire un locale tutto nostro che rispecchiasse la nostra passione per la griglia e che avesse proprio il galletto come protagonista", raccontano i titolari Marco Fanucci e Giulio Niccolai. "AlliGalli vuole esaltare il sapore unico del galletto Vallespluga, in un ristorante accogliente e dotato di una vetrata che darà la possibilità di vedere in tempo reale la cottura dei galletti. Oltre a questo, tante specialità alla griglia, da gustare al ristorante o comodamente a casa, visto che abbiamo deciso di attivare immediatamente il servizio di asporto o delivery, disponibile su chiamata o scrivendo su Whatsapp al numero 3534361529. Oltre a noi abbiamo in squadra il cuoco Karel Soto, l'aiuto cuoco Nestim Hala, la responsabile sala Silvia Macchia e il responsabile delivery Stefano Scurzoni. Siamo un team giovane e affiatato, con un'età media di 30 anni, e vogliamo far conoscere a Pisa e non solo le nostre specialità".