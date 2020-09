Nuova apertura per il Bazeel di Piazza Garibaldi

Cambia pelle il Bazeel. Lo storico locale pisano di Piazza Garibaldi si trasforma, presentandosi al pubblico con un'offerta completamente rinnovata. L'inaugurazione della nuova gestione è prevista per giovedì 10 settembre alle 19. Sarà affidata a Simone Gini, imprenditore pisano doc, che punta a creare "un salotto di qualità, di eleganza e di ritrovo per tutte quelle persone che vogliono godesi la meraviglia dei Lungarni in un ambiente confortevole e all'insegna del mangiar bene". Per raggiungere l'obiettivo ha affidato la direzione del locale a Luca Bruguier Pacini, personaggio conosciuto e apprezzato da anni nel mondo della ristorazione.

"Al nuovo Bazeel vanno i complimenti più sinceri e i migliori auguri per questa avventura" commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "In un momento così difficile è ammirevole il coraggio di un imprenditore che decide di investire in un locale simbolo di Pisa dandogli una nuova veste senza snaturare la sua storia e la sua tradizione. Un'apertura all'insegna della qualità, nel cuore della città, che rappresenta un vero e proprio segnale di fiducia e che contribuisce a valorizzare la bellezza del centro storico".

Il locale avrà da subito 15 dipendenti divisi tra sala, cucina, pizzeria e barman, raddoppiando il numero di addetti rispetto al passato, e sarà subito a pieno regime con orario continuato dalla colazione al dopo cena. In cucina lo chef Alessandro Venturi, per la valorizzazione del territorio e piatti tipici pisani, con anche la 'pinsa romana' e la 'scrocchiarella', insegnata ai pizzaioli locali direttamente dalla signora Clara Micheli, vincitrice del Master Pizza Champions 2018. Dentro la novità è l'introduzione di tre sale tv dedicate per godersi ogni appuntamento calcistico, impostate con il necessario distanziamento.