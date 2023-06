Un locale informale dove gustare piatti di qualità della gastronomia tipica. Un'attività che mancava sul territorio pontederese la 'Bistronomia', in via Roma 212 (zona Ospedale), inaugurata da Matteo Puccini, 41 anni, pisano alla prima esperienza da imprenditore dopo anni da dipendente nel mondo della ristorazione. Presenti all'inaugurazione il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, Alessio Giovarruscio e Alessio Melai, responsabile sindacale e referente territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa.

"L'idea nasce proprio dalla fusione tra cucina bistrot e gastronomia, proponendo un locale completamente nuovo sul territorio, in Italia ne esistono solo cinque di questo tipo", racconta Matteo Puccini, titolare della Bistronomia. "Ogni giorno i clienti avranno a disposizione almeno due o tre piatti direttamente dalla cucina e una vasta scelta dalla gastronomia. Siamo aperti dalle 7 del mattino per la colazione, a pranzo e il pomeriggio fino alle 16, ma presto vorremmo aprire anche a cena ampliando la parte bistrot sfruttando anche lo spazio esterno del giardino". Puccini vanta una lunga esperienza in molti locali della provincia e non solo. "Ho frequentato la scuola di cucina a Parma e fatto stage in ristoranti stellati a Torino, in Umbria e nelle Marche prima di tornare in Toscana per lavorare prima a Pisa, poi sul Litorale e a Pontedera".

"Siamo felici di vedere un nuovo imprenditore che da Pisa scommette su Pontedera rilanciando una zona dove prima sorgeva lo Scacco Matto, storico locale e punto di ritrovo di molti pontederesi, gli auguriamo davvero un percors ricco di soddisfazioni", gli auguri del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli. "E' un piacere inaugurare una nuova attività che arricchisce lo sviluppo commerciale di quest'area e conferma quanto la città si mantenga attrattiva per imprenditori che volgiono investire anche con nuove tipologie di locali e negozi", il saluto del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli. "Salutiamo con estremo piacere l'apertura di un nuovo locale che si presenta a Pontedera con caratteristiche originalissime e veramente innovative", afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.