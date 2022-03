Nuove aperture a Cascina: campi di padel e un laboratorio per prodotti sanitari e di ortopedia

Doppio taglio del nastro a Cascina, ieri 26 marzo, con le inaugurazioni dei nuovi campi di padel e della Franchi Sanitaria Ortopedia. Festa per il Tennis Padel Cascina, alla presenza di sindaco e giunta, nell'area Spazzavento riqualificata. Nella zona sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. A fare da cornice musica e rinfresco, con esibizioni di tennis e padel.

Nel pomeriggio è stata inaugurata anche la Franchi Sanitaria Ortopedia in via Tosco Romagnola 225, là dove c’era il Centro Polifunzionale Piccioli. Ad investire sul territorio cascinese sono due lucchesi doc come Lilio e Matteo Franchi. "Abbiamo scelto Cascina - hanno sottolineato padre e figlio - perché da anni lavoriamo in zona con la parte tecnica dell’ortopedia: protesi, scarpe su misure, plantari e busti. Mancava il negozio per dare sfogo al lavoro di laboratorio e dare un servizio completo al cittadino, unendo così la parte commerciale a quella tecnica".

Lilio e Matteo sono dunque pronti a prendere in carico il paziente, per valutare il quadro insieme a medici, fisioterapisti e altri professionisti del settore, fino a consegnare il prodotto finito. Sarà possibile trovare carrozzine, ausili per la deambulazione, scarpe per le varie problematiche del piede, oltre a tutori come busti, gomitiere, ginocchiere e polsiere. "Crediamo molto in questo progetto: il laboratorio ortopedico stava andando molto bene, pensiamo di poter fare un buon lavoro anche sulla parte commerciale".

Al taglio del nastro c’era anche il sindaco Michelangelo Betti, che ha portato i saluti dell’amministrazione a tutto il personale della nuova attività. "In questa giornata abbiamo avuto altre due nuove aperture nel nostro Comune - ha spiegato Betti - l’avvio di attività molto diverse tra loro conferma la vivacità di Cascina con iniziative che valorizzano gli spazi esistenti. Oltre alla Franchi Sanitaria Ortopedia, che recupera un ampio fondo commerciale sulla Tosco-Romagnola, c’è stata anche l’inaugurazione del Tennis Padel Cascina nell’area sportiva di Spazzavento. Si conclude così l’attesa di uno spazio per lo sport e di un ritrovato decoro".

Da lunedì 28 marzo la Franchi Sanitaria Ortopedia Franchi sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 9-12.30 e 14-17. Il Tennis Padel Cascina, invece, dopo l’inaugurazione di sabato con l’esibizione di Lorenzo Papasidero e Walter Trusendi, ha domenica l’open day: per info chiamare il numero 375.5538081.