Una nuova location da 130 metri quadrati e servizi sempre più specializzati e personalizzati. E' una seconda vita quella del centro estetico Beauty Time di Ponsacco, realtà presente dal 2015 nella cittadina del Mobile che inaugura il nuovo salone al numero 60 di via Vanni, alla presenza del presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli, dell'assessore al Commercio di Ponsacco Roberta Lazzeretti, di Luca Favilli e Francesca Cagnoni, responsabile territoriale e responsabile area Credito Confcommercio Pisa.

"I treni passano una volta sola nella vita e ho avuto il coraggio di cogliere questa opportunità" racconta la titolare di Beauty Time Anna Esposito, 42 anni. "A 8 anni dalla sua apertura l'attività è cresciuta e oggi abbiamo 3 dipendenti specializzate e un nuovo salone, era davvero l'occasione giusta per ampliare la location, passata da 40 a 130 metri quadrati, e l'offerta dei servizi di estetica e benessere, come epilazione mani e piedi, trattamenti viso e corpo, unghie e massaggi. Abito a Santa Maria a Monte ma sono molto legata a Ponsacco, dove faccio questo mestiere da 18 anni, e sono felice di far ripartire da qui un nuovo capitolo della mia vita".

"Facciamo il più grande in bocca al lupo ad Anna Esposito per questa avventura" gli auguri del presidente Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. "Il suo favoloso centro è completamente rinnovato ed è garanzia di accoglienza, professionalità e qualità. Un salone all'avanguardia, attrezzato in modo da garantire cura e benessere ai propri clienti con servizi altamente personalizzati".

"E' sempre un grande onore accogliere nuovi negozi nel nostro paese, il fatto che Anna abbia deciso di spostarsi più vicina al centro, rimanendo a Ponsacco con l’attività, fa ancora più piacere, perché dimostra che la nostra città resta un centro attrattivo per il commercio e per le nuove attività" afferma l'assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Roberta Lazzeretti. "Un'attività in cui si respirano passione, entusiasmo e professionalità, e che arricchisce il centro di Ponsacco di un nuovo servizio altamente qualificato" le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.