Nuove aperture: prodotti da forno davanti l'aeroporto Galilei, "segnale di ripartenza"

La ripartenza dell’aeroporto Galilei, dopo i pesantissimi mesi delle restrizioni causa Covid, passa anche da nuove attività commerciali che aprono per offrire servizi ai passeggeri in arrivo ed in partenza. Sabato scorso è stata inaugurata, nel piazzale D’Ascanio proprio di fronte all’aerostazione, 'Don Focaccina 5.5', che servirà ai viaggiatori pizza, focaccia, prodotti da forno ed ovviamente bibite. Si tratta del primo punto di vendita diretta della Zanini Alimentare, importante azienda di Sarzana specializzata in prodotti artigianali da forno, che ha scelto Pisa ed il suo aeroporto per debuttare con un'attività direttamente aperta al pubblico.

Al taglio del nastro presenti per l'azienda Francesca Rebecchi e i soci dell'azienda Zanini, insieme al presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti ed il responsabile Simone Romoli. "E’ un chiaro segnale di ripartenza del nostro scalo aeroportuale - ha detto Luigi Micheletti - che vuole lasciarsi alle spalle in mesi in cui i blocchi dei voli avevano azzerato praticamente la sua attività. Siamo orgogliosi che una azienda così importante non solo a livello regionale, nostra associata, abbia deciso di investire con il proprio primo punto vendita diretto su Pisa ed in particolare sul Galilei. Una attività di prodotti made in Italy, del territorio, che ha portato anche ad alcune assunzioni. I nostri complimenti ed i nostri auguri affinchè possa accompagnare la ripartenza dell’aeroporto che tutti vogliamo torni e superi i numeri importanti ottenuti prima della pandemia".