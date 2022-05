Commercio e nuove aperture: a Montacchiello arriva 'I Nastri di Mirta'

E' stato inaugurato il nuovo punto vendita 'I Nastri di Mirta', storica azienda di complementi d'arredo oggi guidata da Pierfrancesco Di Prete e dal figlio Pierfilippo a Montacchiello, in via Enrica Calabresi 10. Porte aperte al pubblico con una cerimonia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, insieme ad Alberto Brogi e Irene Della Croce, rispettivamente responsabile Sicurezza e Assistenza alle imprese di Confcommercio Provincia di Pisa.

"Siamo felici di salutare l’apertura di un negozio unico nel suo genere, in grado di unire tradizione e innovazione - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - i più sinceri complimenti ai titolari per la capacità di reinventare la loro attività con un nuovo punto vendita che rispecchia fedelmente la storia e la filosofia dell’azienda".

"Un’attività unica e davvero straordinaria, solo entrandoci si respirano immediatamente la passione delle generazioni passate e l’entusiasmo dei titolari - commenta l’assessore al Commercio di Pisa, Paolo Pesciatini - un negozio dove si uniscono estetica ed etica del lavoro, che rispetta la tradizione guardando al futuro con capacità visionaria, capace di rispondere a una clientela particolarmente esigente".

Il progetto 'I Nastri di Mirta' nasce nel 2009 e si sviluppa nella produzione di nastri, pizzi e passamanerie destinati alla distribuzione nei negozi e in particolare nei 35 store in tutta Italia identificati con il marchio 'I Mirta Top'. Da qui prende vita l’idea di aprire un punto vendita sul territorio. "Vogliamo proseguire una storia che affonda le sue radici nell'800 e iniziata nel 1931 da Rodomonte e Rosina con l'apertura dell'azienda Rodomonte Scali a Pisa in piazza Manin - racconta il titolare Pierfrancesco Di Prete - mi occupo dei Nastri di Mirta dal 1980 e nel 2004 ci siamo trasferiti a Montacchiello, dando il via a una nuova produzione in grado di unire qualità e creatività, che hanno portato un miglioramento importante al mercato. Con il nuovo negozio vogliamo continuare a offrire un servizio di qualità, proponendo prodotti di bella merceria, nostri nastri, pizzi e complementi d’arredo unici e caratteristici".