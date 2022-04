Dopo aver perso il lavoro realizzano il sogno di una profumeria tutta loro

Dopo 30 anni passati in profumeria non immaginavano un futuro diverso. Così, dopo aver perso il lavoro, Letizia Paolicchi e Alessia Pellegrini si sono rimboccate le maniche, aprendo un'attività tutta loro. Da dipendenti a imprenditrici, fortemente determinate nell'inseguire il loro sogno che si realizza nell'inaugurazione di 'LA Parfumerie', a Pisa, in via Garibaldi. Un'apertura salutata con una speciale cerimonia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, dell'assessore al Commercio di Pisa Paolo Pesciatini, di Irene Della Croce, responsabile assistenza alle imprese Confcommercio Pisa, e Alberto Brogi, area sicurezza e igiene Confcommercio Pisa.

"Veniamo da 30 anni di esperienza nel mondo della profumeria, e per 22 anni abbiamo lavorato insieme a Pisa in una nota grande catena del settore", raccontano le titolari Letizia Paolicchi e Alessia Pellegrini. "Dopo aver perso il lavoro ci siamo prese un anno sabbatico che ci ha portato verso questa scelta: aprire una nostra attività con uno stile e con prodotti nuovi, italiani, sostenibili, realizzati a mano e particolarmente attenti alla qualità". "Era il nostro sogno - aggiungono - aprire una profumeria artistica, con brand di alta profumeria italiana ed elementi di cosmetica naturale, in un ambiente che vuole ricalcare le vetrine di un'antica farmacia e creare un'atmosfera unica".

Gli auguri del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "E' una grande soddisfazione salutare una nuova attività aperta da persone che hanno dimostrato forza e volontà di fare impresa, con la competenza e professionalità acquisite nel mestiere che svolgono da quando erano ragazze. Un negozio arredato con gusto dove si possono trovare esperienza e qualità, un presidio di vivibilità che merita tutto il sostegno possibile in questo momento davvero difficile per le imprese del territorio".

"Via Garibaldi è un'arteria importantissima sotto il profilo commerciale che si va ad arricchire con una nuova attività prestigiosa che unisce estetica ed etica, un binomio vincente che ha sempre caratterizzato le imprese del nostro Paese - commenta l'assessore al Commerciale di Pisa Paolo Pesciatini - un valore aggiunto per la nostra città e per una via che deve avere una sempre maggiore attenzione anche sotto il profilo dell'attrattività turistica".