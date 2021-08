Nuove aperture: a Tirrenia l'unione fra pasticceria e cucina giapponese

Parte da via dei Fiori a Tirrenia l'avventura della 'Compagnia', nuovo locale che unisce pasticceria e cucina giapponese di alta qualità, con varie proposte culinarie e cocktail. All'inaugurazione erano presenti il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli e l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, insieme al presidente di Confcommercio ConfLitorale Luca Ravagni, il presidente del Sindacato Italiano Balneari Confcomemrcio Pisa Fabrizio Fontani e la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli.

'La Compagnia' è un progetto nato da due gruppi di imprenditori: Andrea Viacava e Maurizio Cristiani, della Pasticceria 3.0, e da Marcella Janni di Mad – japanese dining room. "Durante il lockdown abbiamo costruito il nostro progetto cercando un nome che racchiudesse un principio di amicizia e di collaborazione professionale - raccontano gli imprenditori - da qui è nata La Compagnia, e a Tirrenia abbiamo trovato la giusta occasione per creare qualcosa di nuovo dal punto di vista del concept e dell'atmosfera".

"Facciamo i nostri migliori auguri a una nuovissima attività che inaugura nel cuore della stagione estiva e che, pur in un momento così complicato, dimostra la volontà e l'intraprendenza di giovani imprenditori pronti a mettersi in gioco" è l'augurio del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Un locale come La Compagnia è un valore aggiunto per l'offerta che il nostro litorale può vantare per la qualità e la varietà delle sue attività commerciali e dei pubblici esercizi" commenta il presidente di Confcommercio ConfLitorale Luca Ravagni. Felice anche il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani: "Una nuova e intrigante realtà che arricchisce il litorale pisano e contribuisce a valorizzare quel sistema di accoglienza e ospitalità che molti turisti e visitatori stanno apprezzando in questa stagione estiva e non solo.