Taglio del nastro per 'I Grani Antichi', ristorante e pizzeria inaugurato a Riglione dai fratelli Ali ed Enert Uruci, insieme al socio Aurel Sula, con una cerimonia alla presenza del referente pubblici esercizi Confcommercio Pisa Luca Pisani. Una nuova realtà nel panorama della ristorazione al numero 463 di via Fiorentina, "su cui abbiamo scommesso con grande convinzione" racconta Ali Uruci: "Siamo tre ragazzi giovani di origine albanese e da molti anni viviamo in Italia e abbiamo una decennale esperienza nella cucina italiana. Dopo diverse esperienze nel mondo della ristorazione avevamo l'ambizione di aprire un nostro locale nel cuore di Riglione e siamo felici di aver trovato questa occasione e di poter finalmente cominciare una nuova avventura".

L'offerta si baserà "su un menu che vuole abbinare tradizione e innovazione, cercando di coniugare i piatti del territorio e le pizze più apprezzate aggiungendo sempre novità con prezzi alla portata di tutti. Con passione e professionalità faremo il massimo per dare un servizio efficiente di qualità in questa location molto frequentata e vicina al centro di Pisa".

"Facciamo un grande in bocca al lupo a tre giovani imprenditori che realizzano il loro sogno e allo stesso tempo garantiscono un importante servizio a disposizione della comunità. Stiamo parlando di professionisti che nonostante la giovane età hanno sulle spalle anni di esperienza in locali e ristoranti del nostro territorio e hanno tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante", l'augurio del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.