Santa Croce sull'Arno: un'area giochi a portata di tutti i bambini nel parco 'Aldo Moro'

In arrivo la realizzazione di un parco giochi inclusivo all’interno del parco urbano 'Aldo Moro' di Santa Croce sull’Arno. Il Comune ha approvato il progetto per la creazione di un parco giochi inclusivo con attrezzature ludiche concepite e realizzate per essere completamente accessibili da tutti per un totale di 150mila euro.

"Dare vita ad un grande parco urbano per le bambine e i bambini era uno dei punti del nostro programma - dice il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda - Siamo contenti e soddisfatti, anche perché sarà situato all’interno del parco verde 'Aldo Moro', che è uno dei più grandi di Santa Croce e sarà sempre più un luogo di aggregazione per attività sane e rivolte a tutti i bambini".

"Le aree di attività sono costruite su di una pavimentazione colorata antitrauma che oltre a dare sicurezza renderà il parco più bello - conclude Deidda - e i giochi saranno inclusivi e aperti a tutti e a tutte: ci sarà il Gazebo cantastorie, in cui è possibile stare all’ombra e partecipare ad attività di gruppo come giochi da tavolo; la struttura Pallavolo four che permette di fare attività motoria lanciandosi la palla colorata e sonora vincolata ad un braccio rotante; lo Shuttle Canestro che permette stimolazione sensoriale e psicomotoria attraverso il lancio della palla per fare canestro e segnare i punti sui pallottolieri; il Tunnel Mangiatutto, un gioco di gruppo che si sviluppa attraversando ed esplorando un tunnel; il Seggiolone fluttuante che si svilupperà su due piste e la Collinetta mini, struttura dotata di puff. Sarà anche l’occasione per riqualificare i giochi esistenti con la completa sostituzione del castello ormai non accessibile da tempo e intensificare la presenza di panchine e cestini".