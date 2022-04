Nuova Caserma dei Carabinieri di Vecchiano: approvato il progetto da 1,7 milioni

Nelle scorse settimane la Giunta Comunale di Vecchiano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova Caserma dei Carabinieri di Vecchiano, che troverà ubicazione presso Largo Peppino Impastato. "Un nuovo passaggio verso l'inizio della realizzazione della nuova Caserma: attraverso questo atto la Giunta Comunale ha approvato il progetto del valore complessivo di 1,7 milioni di euro e, contestualmente, ha stabilito che il finanziamento sarà oggi di un mutuo che il nostro Ente accenderà presso la Cassa Depositi e Prestiti", ha annunciato il sindaco Massimiliano Angori.

Il progetto

E' prevista la creazione di una Caserma (comando di stazione) di tipo B per una quantità di personale da 6 a 9 unità. Nella caserma sono compresi, oltre alle funzioni fondamentali (uffici, archivi, spazio per il ricevimento del pubblico, camera di sicurezza) anche 2 camere singole per alloggiamento militari. E’ prevista poi la messa a punto di un alloggio di servizio; completa la previsione dell'intera operazione la prenotazione di un secondo alloggio (comandante o vicecomandante) presso l'amministrazione dei beni confiscati dalla criminalità organizzata (banca dati open-regio), di cui è stata verificata la disponibilità nella frazione di Migliarino.

"L'intervento sarà eseguito con tutti gli accorgimenti in materia di risparmio energetico e costituirà il completamento di una più generale riqualificazione dell'area che un tempo ospitava il campo sportivo. L'accesso carrabile sarà direttamente dalla piazza e non andrà a interferire con gli usi attualmente esistenti, lasciando inalterata di fatto la fruibilità del parco giochi, dello Spazio Tabucchi e del parcheggio limitrofi, a beneficio di tutta la cittadinanza", ha concluso il Angori.