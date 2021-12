Nuova caserma dei Carabinieri a Vecchiano: sì alla collocazione in Largo Peppino Impastato

L’amministrazione comunale di Vecchiano incassa l’ok definitivo al progetto della nuova Caserma dei Carabinieri a Vecchiano, in Largo Peppino Impastato, da parte del Comando Generale dell'Arma. "Un passaggio importante - afferma il sindaco Massimiliano Angori - poiché con questo atto, potrà essere pertanto chiuso il progetto affinchè lo stesso possa essere approvato dalla Giunta Comunale. Ricordiamo che la nuova localizzazione della Caserma dei Carabinieri è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale dello scorso 28 febbraio 2019, una seduta consiliare che ha visto la piena partecipazione di tutti i consiglieri comunali".

Il progetto

E' prevista la creazione di una Caserma (comando di stazione) di tipo B per una quantità di personale da 6 a 9 unità. Nella caserma sono compresi, oltre alle funzioni fondamentali (uffici, archivi, spazio per il ricevimento del pubblico, camera di sicurezza) anche 2 camere singole per alloggiamento militari. E’ prevista poi la messa a punto di un alloggio di servizio; completa la previsione dell'intera operazione la prenotazione di un secondo alloggio (comandante o vicecomandante) presso l'amministrazione dei beni confiscati dalla criminalità organizzata (banca dati open-regio), di cui è stata verificata la disponibilità nella frazione di Migliarino. Lo stanziamento complessivo previsto negli atti di programmazione è pari a 1.5 milioni di euro.

L'intervento sarà eseguito con tutti gli accorgimenti in materia di risparmio energetico e costituirà il completamento di una più generale riqualificazione dell'area che un tempo ospitava il campo sportivo. L'accesso carrabile sarà direttamente dalla piazza e non andrà a interferire con gli usi attualmente esistenti, lasciando inalterata di fatto la fruibilità del parco giochi, dello Spazio Tabucchi e del parcheggio limitrofi, a beneficio di tutta la cittadinanza.