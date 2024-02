Novità nella Società della salute della Zona pisana: nominata la direttrice

Cristina Laddaga è stata ufficialmente nominata nuova direttrice della Società della Salute (SdS) di Pisa. La nomina è stata formalizzata nei giorni scorsi dopo l'intesa raggiunta con la Conferenza zonale integrata dei sindaci. La nuova responsabile ha assunto il ruolo oggi (1° febbraio 2024) e sarà in carica per tre anni.

Originaria di Pisa, si è laureata nel 1993 in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa, anno in cui ha conseguito anche l’abilitazione all'esercizio della professione medica. Dopo la specializzazione in medicina fisica e riabilitativa (1997 sempre all’Università di Pisa) la dottoressa Laddaga ha ricoperto vari incarichi di responsabilità per poi essere nominata primaria della riabilitazione nell’allora ex ASL 5 di Pisa e, in seguito, nella ex ASL 6 di Livorno, per poi ricoprire la funzione di responsabile della riabilitazione dell’Area Sud dell’ASL Toscana nord ovest.

Sotto la sua direzione durante la pandemia la struttura di Campiglia Marittima è stata utilizzata per pazienti covid positivi che necessitavano di una specifica riabilitazione. Ha inoltre al suo attivo l’attestato di formazione manageriale per direttori di struttura complessa conseguito alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Alla dottoressa Laddaga vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione aziendale per questo nuovo importante incarico.