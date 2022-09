Nuova gestione per il bar del cinema Lanteri: "Sarà vero locale di somministrazione per il quartiere"

Cambia gestione e soprattutto rinnova i locali, il punto ristoro all’interno del cinema Lanteri in via San Michele degli Scalzi 46. Protagonista di questa nuova avventura imprenditoriale è Cristiana Granducci, che da settembre ha preso in mano il locale all'interno di una delle sale cinematografiche storiche della città.

All'inaugurazione ufficiale presente Confesercenti Toscana Nord, con il suo responsabile area pisana Simone Romoli e la consulente del servizio Start Up & Sviluppo Stefania Micco. "Il locale si presenta accogliente e rinnovato - spiega Romoli - con un'ambientazione che ricorda l'America degli anni Cinquanta. Un progetto ambizioso quello di Cristiana perché il suo locale non sarà solo un punto ristoro per gli spettatori del cinema, ma un vero e proprio locale di somministrazione rivolto al quartiere ed agli ospiti dei vicini studentati per colazioni, pranzi e aperitivi. Importante che questa realtà sia all’interno di una sala cinematografica, tra l’altro una di quelle storiche della nostra città, che nel periodo della pandemia ha subito come categoria chiusure e pesanti restrizioni. La nostra associazione che ha supportato l'apertura della nuova attività nelle varie pratiche, augura alla titolare un grandissimo in bocca al lupo".