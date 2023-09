Dopo sei anni da dipendente dietro al bancone del Bar La Posta di Ponsacco, non riusciva a immaginare la sua vita in un posto diverso. Così la giovane Victoria Cabrera, 29 anni, di origine argentina ma ponsacchina a tutti gli effetti, decide di rilevare il pubblico esercizio situato nel cuore di Ponsacco, all'incrocio tra Corso Matteotti e Piazza Valli, diventandone la titolare. Una nuova avventura salutata con l'inaugurazione alla presenza del presidente con delega al territorio di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli, dell'assessore al Commercio Roberta Lazzeretti e del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

"Ho cominciato a lavorare da quando avevo 18 anni, con molte esperienze in bar e pizzerie della zona ma soprattutto a Ponsacco, dove abito con la mia famiglia da quando ho sette anni", racconta Victoria Cabrera. "Da sei anni lavoro al Bar La Posta, gestito dai genitori di una delle mie migliori amiche, dove mi sono trovata benissimo. Aprire un locale tutto mio era un sogno e appena si è presentata l'occasione di rilevarlo non ci ho pensato due volte". Così comincia la nuova vita da imprenditrice di Victoria. "Il bar è frequentato da persone di ogni età e voglio venire incontro il più possibile alle esigenze dei clienti. Per adesso punto molto su colazioni e aperitivi e sarà aperta dalle 6 di mattina fino a dopo cena".

"Ponsacco continua a mantenere un trend positivo: il ricambio generazionale di storiche attività è garantito da giovani imprenditori capaci di dare nuovo slancio a negozi e locali davvero importanti per il tessuto economico della città e per l'intera comunità. Facciamo i migliori auguti a Victoria per questa nuova avventura", il saluto del presidente con delega al territorio di Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli.

"Il nostro storico 'Bar La Posta' riparte con una nuova gestione, continuando a rimanere un punto importante di aggregazione e di socialità di piazza Valli", afferma l'assessore al Commercio Roberta Lazzeretti. "Fa enormemente piacere constatare che alcune realtà si confermano commercialmente appetibili tant’è che anche i giovani scelgono di imprendere a Ponsacco e di portare avanti la loro attività. Faccio tanti in bocca al lupo a Victoria per questa sua nuova sfida che spero sia piena di soddisfazioni e ringrazio Letizia e Sergio per aver sempre gestito il bar con dedizione e serietà, portandolo ad essere quello che è oggi".

"Siamo felici di veder proseguire l'attività di un locale diventato negli anni un punto di riferimento per Ponsacco, dove il progetto di restylig avviato in sinergia con il Comune ha tra gli obiettivi quello di rendere il centro ancor più attrattivo e fruibile stimolando nuovi investimenti", le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.