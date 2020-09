Capannoli: nuova illuminazione a led anche a Santo Pietro Belvedere

Dopo la prima tranche di lavori nel capoluogo, la giunta comunale di Capannoli ha approvato il progetto per la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione per tutta la frazione di Santo Pietro Belvedere. L’intervento prevede appunto la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led in tutta la frazione, per complessivi 70mila euro al fine di garantire maggiore illuminazione ad un minor costo rispettando l’ambiente.

"Un nuovo importante investimento sul territorio finalizzato all’efficientamento energetico - commenta l’assessore all’urbanistica ed alle Energie rinnovabili Federico Mangini - tutte le lampade della pubblica illuminazione di Santo Pietro Belvedere saranno rinnovate. Si conferma l’impronta green dell’Amministrazione Comunale e l’impegno del Comune sul basso consumo e sulla sostenibilità ambientale".