Nuova illuminazione a led per il centro di Cascina

Verranno installati da settembre 300 nuovi punti luce in varie vie, per un investimento di 160mila euro

Luci green per il centro di Cascina, con un investimento che sfiora i 160mila euro. E' in calendario prima del 15 settembre la partenza dell’intervento di riqualificazione energetica, con adeguamento normativo, per gli impianti di illuminazione pubblica del centro storico del Comune. L’importo complessivo dei lavori sarà coperto da un finanziamento ministeriale e la sostituzione e rinnovo dei punti luce porterà anche un forte risparmio energetico.

"Si tratta di un intervento importante per il centro cittadino - commenta il sindaco, Michelangelo Betti - l’efficientamento energetico del Comune va avanti, grazie a risorse esterne al bilancio comunale. Entro fine anno i lavori renderanno Cascina più accogliente e ci sarà anche una forte riduzione del consumo di energia, con risparmi dal 45 al 69% rispetto ai consumi attuali".

Lunga la lista delle zone del centro interessate dal cambio dei corpi illuminanti. Passeranno alle luci a led trecento punti che includono Corso Matteotti, comprese le lampade dei portici e la facciata del Municipio, Piazza Caduti e il giardino dietro al monumento, via Pascoli, via della Pace, via Michelangelo, viale Comaschi e il parcheggio del cimitero monumentale.

"In effetti interveniamo su tutto il tracciato della circonvallazione cittadina - spiega il vicesindaco, Cristiano Masi - su quell’anello, e anche su piazza Gramsci e al parcheggio del cimitero, sostituiremo l’attuale lampada a vapori di mercurio da 125W con apparecchi di arredo urbano a Led da 45w. Il criterio è analogo per tutti gli altri punti luce. Su corso Matteotti, per esempio, sostituiremo l’attuale lampada a vapori di mercurio da 150W con una lampada a Led da 63W dotata di sistema per diminuirne o aumentarne la potenza".

Il Municipio potrà variare nel colore. Sulla facciata sarà installata una nuova illuminazione architettonica con apparecchio a led multicolore e ad alta luminosità, che consentirà la realizzazione di effetti grafici ad alta risoluzione.

Il dettaglio numerico dei punti luce:

Facciata Municipio n.14;

Corso Matteotti n.46;

Sotto Portici n.84;

Piazza dei Caduti n.18;

Giardino dietro Piazza dei Caduti n.12;

Via Pascoli n.14;

Via della Pace n.28;

Via Michelangelo n.14;

Viale Comaschi n.48;

Piazza Gramsci n.8:

Parcheggio Cimitero Monumentale n.14.