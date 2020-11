Nuova illuminazione sulle strade provinciali del Comune di Vecchiano

Circa 100mila euro per la messa a punto di corpi illuminanti rinnovati sul territorio comunale di Vecchiano: è questo l'intervento che ha preso il via in questi giorni sul territorio comunale: "Sono iniziati gli interventi che riguardano nello specifico tutte le vie provinciali, la Sp10 e la Sp30, compreso il tratto di Via Di Radicata e Via di Ripafratta", spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

"L'intervento - spiega l'assessore ai Servizi del Territorio Sara Giannotti - è stato consegnato lo scorso 15 settembre e, ci sono stati alcuni ritardi imputabili all’approvvigionamento dei materiali, reso più difficoltoso a causa della recrudescenza della pandemia. I lavori in corso riguardano la sostituzione delle armature e delle lampade, tutte rigorosamente a led, che faranno sì che la viabilità abbia dei corpi illuminanti totalmente rinnovati e ancor più funzionali anche in termini di sicurezza e controllo del territorio. L'importo complessivo dell'intervento, realizzato da Toscana Energia Green, è pari a circa 100mila euro, di cui 90mila finanziati dal Ministero dell'Interno e 10mila da risorse comunali. Un progetto importante dunque che migliorerà la qualità dell'illuminazione pubblica sia dal punto di vista dell'efficientamento energetico sia dal punto di vista della sicurezza della comunità, garantendo una maggiore visibilità notturna sul territorio".