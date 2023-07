Nominata la nuova liquidatrice delle Terme di Casciana

Ieri mattina, 13 luglio, si è svolta l’Assemblea di Terme di Casciana, in liquidazione, durante la quale sono state recepite le dimissioni volontarie di Arabella Ventura che, per motivi personali, lascia la carica di liquidatore. Con la volontà rinnovata di chiudere velocemente il percorso di liquidazione i soci, Regione e Comune, hanno quindi proceduto a nominare il nuovo liquidatore individuato nella persona di Rosanna Di Vita, classe 1967 e proveniente dal mondo dell’imprenditoria.

"La Regione Toscana - afferma l’assessore regionale alle terme, Stefano Ciuoffo - ringrazia Arabella Ventura per l’impegno di questi anni e augura alla nuova liquidatrice buon lavoro. Il nostro impegno è volto al raggiungimento della conclusione del processo di liquidazione della società immobiliare e al supporto delle istituzioni locali nelle attività di rilancio del comparto termale".

"Ringrazio Arabella Ventura - ha commentato il sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni - per quanto fatto fino ad oggi ed auguro alla nuova liquidatrice buon lavoro. Il Comune, come ha sempre fatto fino ad oggi, sarà a disposizione per concludere il prima possibile l’iter di liquidazione e permettere il definitivo rilancio di Bagni di Casciana e di tutto lo stabilimento termale".