Calci: una nuova pavimentazione per la palestra comunale

Grande festa nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, alla palestra comunale 'Magagnini' di Calci, dove prima del debutto in un prestigioso torneo regionale dell’Under17 maschile VBC Calci, è stata inaugurata la nuova pavimentazione in Taraflex, un materiale innovativo, considerato il migliore sul mercato per realizzazione dei campi da gioco. Realizzata dall’amministrazione comunale con un investimento di oltre 40mila euro, la nuova pavimentazione migliora gli standard qualitativi dell’impianto sportivo di piazzale Forino, a beneficio degli studenti e delle associazioni sportive che lo utilizzano.

Questa tipologia di pavimentazione installata garantisce alti livelli di sicurezza, comfort e protezione e, grazie ad un’alta capacità di ammortizzare gli urti, riduce il rischio di infortuni e abrasioni. Per queste ragioni è considerata ideale, tanto in ambito sportivo quanto in ambito scolastico.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Massimiliano Ghimenti, insieme alla vicesindaca Valentina Ricotta e agli assessori Giovanni Sandroni e Anna Lupetti, alla presenza dell’ingegner Claudia Marchetti, responsabile del settore Opere Pubbliche del Comune di Calci, dei vertici societari del VBC Calci e dal sempre nutrito e caloroso pubblico.

“Gli impianti sportivi sono un luogo importante per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze - queste le parole del primo cittadino - e come amministrazione comunale siamo felici ed orgogliosi di aver realizzato questa ulteriore miglioria. Per la nuova pavimentazione il Comune ha investito 44mila euro, che si aggiungono ai 24mila euro investiti non molto tempo fa per rinnovare i corpi illuminanti della palestra, a beneficio di efficienza e risparmio energico, ed all'investimento per l'efficientamento idrico, anch'esso del valore di diverse migliaia di euro. Così la nostra palestra, utilizzata tanto dalle scuole quanto dalle società sportive, continua ad essere una casa accogliente e al passo coi tempi, per i calcesani che amano e vivono lo sport”.

“Ringraziamo l’amministrazione per questo ennesimo investimento nella palestra comunale - le parole di Marco Rossi, presidente VBC Calci - la nostra attività come VBC Calci è in continua espansione, di risultati e di numeri, e questo è dovuto anche a quanto possiamo offrire non solo a livello di attività e istruttori, ma anche come qualità degli impianti e dei servizi offerti”.