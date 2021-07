Nuova piscina coperta a Peccioli: approvato il protocollo d'intesa

L’approvazione in Consiglio Comunale del protocollo d’intesa tra Comune di Peccioli, Belvedere Spa, Fondazione Peccioliper e Uisp Comitato Valdera segna un passo decisivo verso la realizzazione di una piscina coperta all’interno del territorio comunale. L'idea dell'amministrazione è di puntare sul wellness e su una gamma di attività orientate prevalentemente al banessere e fruibili da tutte le fasce d'età: il protocollo d’intesa rimanda infatti al progetto intitolato 'Wellness 365 giorni l’anno'.

Il Comune è proprietario degli impianti sportivi 'Alfredo Pagni', con campi da tennis, piscina all’aperto, un edificio polifunzionale e 6 campi da calcio. Nell’area di uno di questi, a ridosso degli spazi dove sorge l’area della piscina estiva, verrà costruita la nuova struttura. Belvedere, società ad azionariato diffuso partecipata dal Comune, si è resa disponibile a compartecipare con le proprie risorse, insieme alle risorse della Uisp. Comune e Belvedere sono i primi due elementi del 'Sistema Peccioli' che permetteranno, con l’associazione, di dare il via alla fase esecutiva del progetto.

Nelle intenzioni nella piscina si potranno eseguire anche attività come l’Afa (attività fisica adattata) e la ginnastica dolce per la terza età, la ginnastica riabilitativa rivolta a soggetti con infortuni e portatori di handicap, i corsi per le gestanti e quelli di acquaticità per i neonati, oltre che tutti i vari corsi per tenersi in forma quali il fitness, l’hydrobike e l’acquagym.

La Uisp Comitato Valdera è già concessionaria dell’impianto piscina, campi da tennis e fabbricato polifunzionale e, tra le proprie finalità statutarie, ha lo scopo di favorire comportamenti salutari nella popolazione di tutte le fasce di età, promuovendo il movimento e l’attività fisica, agevolando la pratica sportiva e la diffusione della cultura sportiva, in particolare tra i giovani. L’associazione, dunque, si è resa subito disponibile a co-finanziare e gestire le attività della nuova struttura.

Infine la Fondazione Peccioliper: l'associazione senza scopo di lucro impegnata nella promozione culturale e artistica, ma anche nella tutela della natura e del’ambiente fino al sostegno della lotta contro l’handicap e la disabilità, sosterrà e parteciperà alla realizzazione del progetto lavorando attivamente alla promozione di eventi e all’aspetto di comunicazione e marketing delle attività correlate alla nuova piscina.