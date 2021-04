Lavori, in funzione la nuova rotatoria al ponte del Cep

La nuova struttura sorge all'incrocio con il viale D'Annunzio, via Due Settembre e via Livornese. Il cantiere ora si concentra sui marciapiedi

Proseguono speditamente i lavori iniziati nel mese di febbraio per la realizzazione della nuova rotatoria all’inizio di viale d’Annunzio, all’incrocio con il ponte del Cep, via Due Settembre e via Livornese. Da qualche giorno i semafori sono stati eliminati e la rotatoria è già in funzione. Conclusa la prima parte dei lavori di creazione della corona centrale, attualmente gli operai della ditta affidataria stanno realizzando i marciapiedi laterali, che verranno rifatti nuovi in modo da ottenere un percorso pedonale in ogni direzione.

A seguire verrà effettuata l’asfaltatura della parte stradale, l’installazione della nuova illuminazione e per ultima la sistemazione dell’aiuola a verde. I lavori, eseguiti sotto la guida di Pisamo per un investimento complessivo circa 175mila euro, si dovrebbero concludere entro la metà del mese di maggio, condizioni meteorologiche permettendo.