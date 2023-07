A partire dal 1° novembre 2023 sarà possibile volare tra l’Aeroporto Internazionale di Pisa e lo scalo Francisco Sá Carneiro di Porto, in Portogallo, grazie al nuovo collegamento operato da easyJet, compagnia aerea leader in Europa.

La rotta, che sarà servita con due frequenze settimanali (mercoledì e sabato), è programmata su base annua e permetterà ai passeggeri di raggiungere comodamente una delle principali città del Portogallo. Questa nuova connessione, che segue a poco più di un mese di distanza l’annuncio della nuova rotta Pisa - Parigi Charles de Gaulle e della continuazione del collegamento con Berlino Brandeburgo, rappresenta un'importante aggiunta alla rete di destinazioni operate da easyJet nello scalo di Pisa.

Sono quindi 9 i collegamenti offerti da easyJet nel 2023: Londra Gatwick, Londra Luton, Berlino, Amsterdam, Parigi Orly, Manchester, Bristol e Parigi Charles de Gaulle, a dimostrazione del ruolo strategico che gioca l’aeroporto Galileo Galilei per la compagnia. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, giovedì 6 luglio.

Toscana Aeroporti in una nota ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare l’avvio della nuova rotta Pisa-Porto operata da easyJet, che rappresenta un nuovo importante tassello per la crescita costante del network di destinazioni offerte dal Galileo Galilei e dalla Toscana. Come Toscana Aeroporti continueremo a impegnarci nel fornire opportunità di viaggio sempre più convenienti e differenziate ai nostri passeggeri e questo è possibile solo grazie alle collaborazioni e sinergie che riusciamo a costruire con le compagnie aeree come easyJet che dimostra ogni giorno di credere nello sviluppo di questo scalo".

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: "E’ con grande soddisfazione che oggi annunciamo l’ampliamento del nostro network di collegamenti in partenza dall’aeroporto di Pisa grazie a un’inedita rotta invernale diretta verso la splendida Porto: un nuovo e importante traguardo che ci permette di consolidare ulteriormente la nostra già fruttuosa collaborazione con un partner storico come Toscana Aeroporti. La città di Porto è una meta che accoglie migliaia e migliaia di turisti italiani, rimanendo attrattiva in tutti i mesi dell’anno, e noi non vediamo l’ora di dare la possibilità a tutti i passeggeri toscani di scoprirne la meraviglia a partire dal prossimo novembre".